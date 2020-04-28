Перспективы рынка алюминия ухудшаются - Уралсиб

По мнению аналитиков "Уралсиба", в текущем году на ситуацию на рынке алюминия оказывает влияние развитие эпидемии коронавируса, отмечается в обзоре корпорации. В 1 кв. 2020г в мире наблюдался существенный избыток предложения алюминия, который оценивался в 1,7 млн т., однако падение потребления в 1 кв. уже наблюдалось в азиатском регионе.

"Цена на первичный алюминий на мировом рынке упала в середине марта с 1 700 долл./т до 1 500 долл./т и с тех пор не изменилась, - отмечает аналитик "Уралсиба" Константин Чернышев. - По этой причине результаты продаж во 2 кв. у Русала могут заметно ухудшиться. Дальнейшее развитие ситуации на рынке алюминия пока трудно прогнозируемо и зависит от скорости восстановления экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Пока оценки говорят о падении мировой экономики от 3% до 5% в 2020 г. Однако падение в секторах, традиционно потребляющих алюминий (упаковка, строительство, автомобилестроение) будет, вероятно, более глубоким".

По прогнозам К. Чернышева, в 2020 г. наиболее вероятно дальнейшее ухудшение финансового положения Русала, которое в 2019 г. уже и так ухудшилось из-за падения цен на алюминий. Некоторую поддержку финансовому положению компании может оказать ослабление рубля, поскольку основные затраты Русал несет в рублях, а также поступление итоговых дивидендов от Норникеля за 2019 г. в размере около 344 млн долл.