Минфин РФ, скорее всего, предложит к размещению в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном - "ВТБ Капитал"

Учитывая ралли на рынке на прошлой неделе, Минфин РФ, скорее всего, предложит к размещению в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Торговая сессия понедельника на рынке ОФЗ была спокойной, напоминают аналитики "ВТБ Капитала". Облигации с фиксированным купоном торговались в узких диапазонах на небольших объемах. По итогам торгов ближний отрезок кривой ОФЗ-ПД сместился вниз на 1–3 бп, в то время как среднесрочные и длинные бумаги преимущественно выросли в доходности на 1–3 бп (в том числе ОФЗ-26230 закрылся на отметке 6,29%). Слабее рынка смотрелись ОФЗ-26229 (YTM 5,76%), поднявшийся в доходности на 8 бп, и ОФЗ-26222 (YTM 5,64%), прибавивший 5 бп.

Инфляционные линкеры наверстали отставание от ОФЗ-ПД, образовавшееся вследствие недавнего ралли в последних: реальная доходность ОФЗ-52001 (YTM 2,4%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,59%) снизилась на 10 бп и 6 бп соответственно, в результате чего значение вмененной инфляции повысилось на 8 бп, до 3,12%.

Оборот торгов в секции ОФЗ на Мосбирже сократился до 21 млрд руб., что составляет всего 0,7x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно торговался ОФЗ-26225 (YTM 6,22%), объем сделок с которым составил 4,6 млрд руб.

В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было, отмечают специалисты: если 10-летние облигации Индонезии выросли в доходности на 18 бп, а доходность облигаций ЮАР повысилась на 8 бп, то длинные "бенчмарки" Бразилии и Мексики закрылись снижением доходностей на 22 бп и 5 бп соответственно.

"Во второй половине вторника Минфин объявит параметры регулярного аукциона ОФЗ, последнего перед двухнедельным перерывом на майские праздники (следующие аукционы состоятся только 13 мая). Учитывая ралли на рынке на прошлой неделе, мы полагаем, что в среду к размещению могут быть предложены два выпуска облигаций с фиксированным купоном", - указывают аналитики "ВТБ Капитала".