БКС Глобал Маркетс возобновил анализ Etalon с рекомендацией "держать" для его GDR

"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Etalon, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon, рассчитанная аналитиком, составляет $1,4 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

"Пандемия коронавируса оказала мощное давление на рынок недвижимости, однако фактором поддержки для Etalon выступает получение государственной поддержки, хотя и в меньшем объеме, чем у других застройщиков. Более того, хотя продажи в Санкт-Петербурге могут улучшиться во втором полугодии 2020 года, последние операционные результаты указывают на то, что компания теряет свою долю на рынке Московского региона", - пишет эксперт.

Как говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс", на фоне падения продаж и роста процентных расходов прогноз по EBITDA компании был снижен инвестбанком на 19% в 2020 году и на 11% в 2021 году; по чистой прибыли Etalon ожидания понижены на 47% в текущем году, и на 42% в следующем.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Etalon, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $2,6 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,14 за штуку.