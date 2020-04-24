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24 апреля 2020 года 18:22
Финансовое положение компаний сектора чистой энергетики выглядит уверенным - Julius Baer
Финансовое положение компаний сектора чистой энергетики выглядит уверенным, говорится в комментарии главного экономиста Julius Baer Норберта Рюкера. "Мы повышаем позицию по компаниям сектора чистой энергетики до конструктивной", - указывает эксперт. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, и распродажа на фондовых рынках открыли возможность для открытия позиций в секторе чистой энергетики. По мнению аналитика Julius Baer, фундаментальные факторы остаются благоприятными благодаря конкурентной стоимости, в то время как негативное влияние кризиса должно быть незначительным. "При этом, растущий спрос на благоприятные для климата инвестиции, вероятнее всего, будет подпитывать восстановление рыночных оценок. Мы повышаем свою позицию по сектору чистой энергетики до конструктивной, что отчасти распространяется и на сектор коммунальных услуг", - подчеркивает Н. Рюкер. Переход к альтернативным источникам электроэнергии идет полным ходом, особенно в сфере производства электроэнергии. Технологии производства солнечной и ветряной электроэнергии доминируют на рынке ввода новых мощностей наряду с природным газом, указывает эксперт. Эти "зеленые" технологии стали конкурентоспособными по цене в ключевых регионах мира и больше не зависят от государственных субсидий. Важным элементом, на взгляд Р. Рюкера, является растущий спрос со стороны бизнеса на получение электроэнергии напрямую через соглашения о поставках электроэнергии, поскольку на них оказывают давление потребители, которые хотят покупать продукты и услуги, не оказывающие пагубного воздействия на климат. Благодаря конкурентным ценам эти инициативы больше ударяют по кошельку потребителя. "Кризис, связанный с коронавирусом, привел к снижению потребления электроэнергии, однако пока что этот удар в основном приходится по угольным и атомным электростанциям, - отмечает эксперт Julius Baer. Им становится все тяжелее из-за высоких издержек и ограниченной гибкости. Конечно же, кризис приводит к отсрочкам в работе над новыми проектами, снижает активность по введению мощностей и повышает партнерские риски. Однако, мы полагаем, что более общие условия для ведения бизнеса в сфере чистой энергетики остаются благоприятными. Более того, благодаря стабильному генерированию денежного потока и более предусмотрительному ведению бюджетов в последние годы, в среднем финансовое положение компаний сектора выглядит уверенным. Важно отметить, что тенденция роста интереса к ответственному инвестированию и созданию "зеленых" портфелей циклически поднимает оценки таких компаний".
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