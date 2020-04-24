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24 апреля 2020 года 17:45
ЦБ транслирует настрой на дальнейшее снижение ставки - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка отмечают, что ЦБ транслирует настрой на снижение ставки, и ждут понижения ставки до 5,0% в ближайшие месяцы, говорится в аналитическом материале главного экономиста банка Наталии Орловой. "После пресс-конференции главы ЦБ у нас нет сомнений, что регулятор понизит ставку до 5,0% уже в ближайшие месяцы; мы также полагаем, что к концу года ставка пойдет ниже этого значения. Курс рубля отреагировал укреплением на новость о понижении ставки, что указывает на то, что рынок также настроен на продолжающееся снижение ставок в РФ, - указывает Н. Орлова. - Во-первых, ЦБ четко дал понять, что на следующих заседаниях он снова рассмотрит вопрос о понижении ставки. По мнению эксперта, это говорит о том, что курс на смягчение монетарной политики остается базовым сценарием ЦБ". Во-вторых, макросценарий ЦБ, представленный одновременно с решением по ставке, предусматривает снижение ВВП на 4-6% г/г в 2020 г. Это гораздо более пессимистичный прогноз в сравнении с предыдущим заявлением главы ЦБ, в котором она говорила о возможном масштабе спада в масштабе 1-2% г/г и о возможности избежать рецессии. Значительное ухудшение прогноза оправдывает продолжение снижения ставки в случае необходимости. В-третьих, ЦБ открыто объявил о том, что он переходит к стимулирующей монетарной политике, что, судя по всему, стало ответом регулятора тем, кто критиковал ЦБ за жесткую политику в предыдущие месяцы и одновременно залогом ее смягчения, подчеркивает эксперт Альфа-банка. "ЦБ представил крайне размытый прогноз инфляция - на уровне 3,8-4,8% к концу этого года, - отмечает Н. Орлова. - ЦБ подтвердил свои опасения по поводу долгосрочных дефляционных последствий кризиса в отличие от инфляционных рисков, которые могут быть только краткосрочными. В то же самое время прогноз по инфляции на этот год больше склоняется к инфляционному сценарию, что открывает ЦБ возможность для более сильного понижения ставки в том случае, если рост цен будет медленнее, чем текущие ожидания". По мнению эксперта Альфа-банка, второй квартал будет самым тяжелым по масштабу снижения ВВП - согласно результатам опроса российских экспертов, проведенного Центром развития ВШЭ в начале апреля, ВВП должен снизится на 8% г/г в 2К20 при сценарии снижения ВВП на 2% по итогам 2020 г. Прогноз ЦБ по масштабу спада в 2К20 совпадает с указанной выше цифрой. "Это говорит о том, что потенциал понижения ставки на следующем заседании ЦБ 19 июня остается значительным - мы ожидаем ее снижения еще на 50 б. п. до уровня 5% на заседании 19 июня", - заключает Наталия Орлова.
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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