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24 апреля 2020 года 17:21
После неудачного саммита Евросовета евро остается слабым - Saxo Bank
"Встреча Европейского совета в четверг оставила нерешенными слишком много неудобных вопросов, особенно о грантах и кредитах, так что сегодня мы продолжаем внимательно следить за евро и за растущим внутренним напряжением в Евросоюзе", - говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. - Судя по повороту американского рынка акций вниз, рисковые настроения всё-таки начинают снижаться. Каждые выходные сейчас кажутся долгими". Европейский совет как будто договорился о введении значительных мер помощи, но конкретного объема не определил. Группа предложила Еврокомиссии создать восстановительный фонд на сумму порядка 1 трлн евро, которую можно было бы включить в семилетний бюджет (MFF) ЕС. Остались явные расхождения в вопросе об источниках финансирования: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о комбинации грантов и кредитов, но канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против грантов, хотя и признала, что вклад ее страны в европейский бюджет должен быть значительно увеличен. Новая встреча Евросовета возможна уже 6 мая. Недовольство здесь вызывают несогласие по источникам финансирования, задержка реализации программы до 1 июня и перекладывание задачи на плечи Еврокомиссии. По мнению Джона Харди, в целом саммит не дал никаких ответов на долгосрочные вопросы, ключевые для существования Евросоюза. Рынок пока что реагирует медленным снижением евро после умеренной распродажи вчера вечером, а также небольшим, но заметным расширением спредов по итальянскому долгу. "Итальянский лидер Конте объявил мероприятие успешным, но это скорее политический шаг в целях поддержки своего правительства, - указывает эксперт Saxo Bank. - И давайте будем честны: какой у Италии выбор на ближайшее время? Она в тисках коронавирусного кризиса и до сих пор не выработала никаких серьезных планов по выходу из ЕС или запуску альтернативной валюты. Италия может финансировать существенные меры фискального стимулирования (в ближней перспективе) только за счет программы ЕЦБ по скупке облигаций (PEPP). Так или иначе, для Южной Европы сохраняются новостные риски". Главный валютный стратег Saxo Bank обращает внимание на один важный индикатор, указывающий на растущее напряжение в финансовой системе ЕС - трехмесячная межбанковская ставка EURIBOR, подскочившая до минус 19 базисных пунктов. Ранее она находилась на минимуме недалеко от минус 50 б.п. - учетной ставки ЕЦБ.
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