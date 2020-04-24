Рынку акций для выхода в плюс потребуется более дорогая нефть - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций смог ликвидировать утреннее падение пятницы, но для выхода в "плюс" потребуется более дорогая нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Утро пятницы на российском рынке было "хмурым" из-за слабости азиатских индексов и негативной динамики в Европе. Сообщения о высокой эффективности препарата remdesivir от Gilead Sciences против COVID-19 оказалось, по сути, газетной уткой, на которую среагировал глобальный рынок. Впрочем, пока также рано говорить о каких-то больших успехах в области сдерживания вируса, хотя статистика заболеваемости в Европе и США уже начинает дарить какие-то надежды, - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Утренний рост в нефти почти сошёл на нет в первой половине дня, но затем котировки вновь начали активно расти. Дополнительным поводом для восстановления рынка из утреннего уныния стало снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов. При ставке 5,5% дивидендная доходность рынка становится почти безальтернативной. Впрочем, на текущий момент на экспортёров немного надавил укрепляющийся рубль. Поэтому среди аутсайдеров преобладали компании, ориентированные на внешний рынок".

Активность была невысокой. К середине торгового дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва перевалил за 33 млрд рублей.

"Российский рынок смог ликвидировать утреннее падение, но для выхода в "плюс" потребуется более дорогая нефть. Впрочем, на следующей неделе можно ожидать более частых новостей о смягчении карантинных мер, что должно улучшить настроение инвесторов", - считает А. Кочетков.