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24 апреля 2020 года 16:32
Рынку акций для выхода в плюс потребуется более дорогая нефть - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций смог ликвидировать утреннее падение пятницы, но для выхода в "плюс" потребуется более дорогая нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Утро пятницы на российском рынке было "хмурым" из-за слабости азиатских индексов и негативной динамики в Европе. Сообщения о высокой эффективности препарата remdesivir от Gilead Sciences против COVID-19 оказалось, по сути, газетной уткой, на которую среагировал глобальный рынок. Впрочем, пока также рано говорить о каких-то больших успехах в области сдерживания вируса, хотя статистика заболеваемости в Европе и США уже начинает дарить какие-то надежды, - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Утренний рост в нефти почти сошёл на нет в первой половине дня, но затем котировки вновь начали активно расти. Дополнительным поводом для восстановления рынка из утреннего уныния стало снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов. При ставке 5,5% дивидендная доходность рынка становится почти безальтернативной. Впрочем, на текущий момент на экспортёров немного надавил укрепляющийся рубль. Поэтому среди аутсайдеров преобладали компании, ориентированные на внешний рынок". Активность была невысокой. К середине торгового дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва перевалил за 33 млрд рублей. "Российский рынок смог ликвидировать утреннее падение, но для выхода в "плюс" потребуется более дорогая нефть. Впрочем, на следующей неделе можно ожидать более частых новостей о смягчении карантинных мер, что должно улучшить настроение инвесторов", - считает А. Кочетков.
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24 апреля 2020 года 17:21
"Встреча Европейского совета в четверг оставила нерешенными слишком много неудобных вопросов, особенно о грантах и кредитах, так что сегодня мы продолжаем внимательно следить за евро и за растущим внутренним напряжением в Евросоюзе", - говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank... читать дальше
.24 апреля 2020 года 12:47
Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают умеренно восстанавливать часть позиций, потерянных в начале недели, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в моменте торгуются вблизи отметки $22/bbl, WTI - $17/bbl. Поддержку котировкам оказывают многочисленные сообщения о... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:57
После обвала цен на нефть в начале марта нефтяные рынки на этой неделе снова переместились в резкий фокус, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и... читать дальше
.24 апреля 2020 года 09:37
Сильным сопротивлением для "черного золота" теперь выступает отметка 25 долларов за баррель, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Участников торгов поддерживают ожидания восстановления экономики после коронавируса, и трейдеры (нефтяные и фондовые) с радостью отыгрывают покупками любые... читать дальше
.24 апреля 2020 года 09:11
Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном снижаются. Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели. читать дальше
.23 апреля 2020 года 16:35
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию. В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню. "В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота... читать дальше
.23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает... читать дальше
.23 апреля 2020 года 11:31
Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок... читать дальше
.23 апреля 2020 года 10:24
Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом,... читать дальше
.23 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5%. читать дальше
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