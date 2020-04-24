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24 апреля 2020 года 15:40
ИК "Фридом Финанс" считает, что инвесторы могут рассчитывать на рост выручки Intel во 2 квартале 2020 года
ИК "Фридом Финанс" считает, что инвесторы могут рассчитывать на рост выручки Intel во 2 квартале 2020 года, говорится в комментарии ИК. Лидер рынка центральных процессоров Intel удачно отчитался по итогам первого квартал 2020 года, отмечает директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Чистая прибыль взлетела на 75,6%, до $5,99 млрд, что оказалось на 13,3% выше предварительных прогнозов аналитиков. Консолидированная выручка выросла на рекордные 23,5%, до $19,83 млрд, что превысило ожидания аналитиков на 6,4%. Выручка компании состоит из 6 операционных подсегментов: "ЦП для ноутбуков и ПК", "ЦП для дата-центров", "Интернет вещей", Mobileye, а также "энергонезависимая память" и "программируемые интегральные схемы", которые выступают в качестве дополнительных к ЦП продуктов. Ключевой по объему выручки сегмент "ЦП для ноутбуков и ПК" продемонстрировал рост выручки на 14%, в результате повышения числа проданных ПЦ и смешанной динамики средней цены продажи, на фоне сильного спроса на ноутбуки и ПК в условиях карантина. Выручка сегмента "ЦП для дата-центров" поднялась на 43%, благодаря приросту как в штучном, так и ценовом выражении на 27% и 13% соответственно; на фоне высокого спроса со стороны облачных провайдеров и также корпораций. Это было обусловлено отложенным спросом в течение первого полугодия 2019 года и ростом потребления цифровых и облачных услуг в период пандемии. Успешные результаты сегмента "ЦП для дата-центров" отражают сильные позиции Intel на фоне повышения производительности ЦП, использования Optane-памяти и расширения предложения продуктов для ИИ. Выручка сегмента "энергонезависимая память", которая является важной составляющей для повышения производительности ЦП, увеличилась на 46% за счет роста спроса и снижения цен продукции. Выручка сегмента Mobileye, который предлагает комплекс программных и технических решений для автономных автомобилей, повысилась на 22% на фоне роста спроса на эти продукты. Слабее других отчитались сегменты "программируемые интегральные схемы" (рост выручки здесь составил 7%) и "Интернет вещей" (выручка снизилась на 3% из-за падения спроса в ретейле и промышленности). "На наш взгляд Intel, несмотря на давление со стороны AMD, сохраняет сильные конкурентные позиции в сегменте ЦП для дата-центров, демонстрирует устойчивые результаты в сегменте ноутбуков благодаря запуску продуктов на базе 10-нм техпроцесса. Позиции в сегменте ПК более слабые из-за предложения решений на базе 14++ нм техпроцессе", - пишет В. Меркулов. "Важным аспектом отчетности стали заморозка программы обратного выкупа акций под влиянием макроэкономической нестабильности, а также привлечение заемных средств в размере $10 млрд для улучшения денежной позиции. Полагаем, что компания кредитуется, чтобы застраховать себя на случай шоков в экономике, а также, возможно, чтобы предложить заемные средства для поставщиков и покупателей. Менеджмент компании дал смешанный прогноз на второй квартал: рост выручки ожидается на уровне 12%, до $18,5 млрд, при сокращении валовой маржи на 5,5%, операционной на 1%, что приведет к росту EPS на 4%. Мы считаем ожидаемое компанией повышение выручки позитивным сигналом, дающим основание рассчитывать на рост показателя по итогам всего 2020 года. При этом полагаем, что давление на маржу будет сохраняться до конца года, в результате чего годовая прибыль может сократиться на 3-5% по сравнению с показателем 2019 года", - указывает специалист ИК "Фридом Финанс".
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Компании упоминаемые в новости: Intel
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