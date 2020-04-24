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24 апреля 2020 года 14:34
Снижение ставки Банком России на 0,5% совпало с прогнозом экономистов и поддержало рубль - ИК "Фридом Финанс"
Решение Банка России о снижении ставки на 0,5% совпало с прогнозом экономистов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Без снижения ставки, на мой взгляд, рубль стал бы резко слабеть. После снижения ставки на денежном рынке деньги также подешевели примерно на 0,5 п.п. То, что решение далось регулятору легко и сопровождалось ясными комментариями, тоже ободряет игроков", - отмечает эксперт инвесткомпании Георгий Ващенко. Банк России отмечает, что цены на отдельные товары будут расти в связи с ростом стоимости логистических услуг. Но, в целом, проинфляционные факторы на пониженном уровне из-за падения совокупного (и потребительского) спроса. Удешевление кредитования в экономике помогает бороться с ростом цен, поскольку бизнес получит возможность реструктуризировать кредиты и снизить размер платежей. Это очень важно для восстановления деловой активности, подчеркивает Г. Ващенко. "Банк России допускает дальнейшее снижение ставки на одном из ближайших заседаний. Это также совпадает с ожиданиями игроков (консенсус прогноз на июнь - 5,25%). Если инфляционные ожидания не вырастут, то возможно снижение еще на 0,25 п.п. на следующем заседании. Но в дальнейшем регулятор будет действовать осторожно. Очевидно, что через месяц падение ВВП не прекратится, и экономика, возможно, только начнет оживать", - полагает эксперт ИК "Фридом Финанс". Прогноз макроэкономических показателей сильно смещен в сторону "негативного" сценария. Регулятор ожидает резкого сокращения торгового баланса и отток капитала на уровне $35 млрд. Это, по мнению Г. Ващенко, может потребовать увеличения продажи валюты из резервов на сопоставимую сумму для стабилизации курса рубля, в противном случае ослабление рубля станет одним из главных проинфляционных факторов и может сорвать усилия ЦБ по стимулированию экономики при помощи смягчения денежно-кредитной политики. Однако, на взгляд аналитика ИК "Фридом Финанс", экономика еще способна восстановиться достаточно быстро. Падение ВВП за год составит 5-6%, и в 1 полугодии вероятна рецессия, но в 3 квартале рост мировой экономики вытянет из рецессии и российскую.
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