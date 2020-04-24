Более вероятным в ближайшее время выглядит умеренное укрепление рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Более вероятным в ближайшее время выглядит умеренное укрепление рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Без существенного улучшения ситуации на нефтяном рынке курс будет оставаться вблизи текущих уровней, но учитывая гибкую поддержку ЦБ, полагают аналитики банка.

Утром российские активы торгуются разнонаправленно - рубль не показывает ощутимой динамики, сейчас торгуется вблизи 74,8 руб./$ после увеличения операций ЦБ в течение недели, индекс Мосбиржи утром теряет 1,8%. Центральный Банк в среду увеличил поддержку рубля на фоне падения нефтяных котировок, продав на рынке валюты до 23 млрд руб. (19,2 млрд во вторник) против 13-15 млрд руб. в течение прошедшего месяца, что является одной из причин сравнительно спокойной реакции курса рубля на события на нефтяном рынке.