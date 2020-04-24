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24 апреля 2020 года 13:12
ITI Capital рекомендует участвовать в размещении новой серии государственных облигаций Белоруссии
29 апреля на Московской бирже состоится сбор заявок на государственные облигации Белоруссии (-/В/В) серии 07 объемом 10 млрд руб., срок обращения бумаг составит пять лет, отмечается в комментарии ITI Capital. "Организаторы выпуска ориентируют на доходность, не превышающую 300 б.п. к бескупонной кривой (на текущий момент это примерно 8,7% годовых). Мы находим данное предложение очень щедрым и рекомендуем участвовать в размещении. Потенциал ценового роста на вторичном рынке составляет не менее 2% (вплоть до 6% в случае возвращения на докризисные уровни)", - указывает старший аналитик по инструментам с фиксированной доходностью ITI Capital Ольга Николаева. Дебютное размещение государственных облигаций Белоруссии, номинированных в российских рублях, состоялось в конце июля 2019 г. На тот момент это соответствовало премии к кривой ОФЗ на уровне 170 б.п., которая позже снижалась на фоне рыночного оптимизма и на минимуме составляла 140 б.п. Однако усилившаяся турбулентность спровоцировала рост кредитных премий, в результате чего в случае с Белоруссией она увеличилась до 210-220 б.п., где и остается в настоящее время. "Таким образом, с учетом платы за более длинную дюрацию, справедливую доходность по новому пятилетнему выпуску мы оцениваем в YTM 8,1-8,2% годовых, - подчеркивает О. Николаева. - Мы также отмечаем, что если размещение пройдет в рамках обозначенного индикатива, это может оказать давление на котировки облигаций Евроторга. Выпуск РитейлБелФин торгуется сейчас с доходностью YTM 9,52%, что транслируется в премию к кривой Белоруссии в размере 170 б.п.". Представители Минфина и Минэка Белоруссии в рамках маркетинга нового займа рассказали о своих прогнозах до конца 2020 г. С учетом резко ухудшившейся ситуации с распространением коронавируса падение ВВП страны может составить от 2,5 до 5% (по итогам 2019 г. ВВП увеличился на 1,2%). При этом вероятен более оптимистичный сценарий, поскольку наибольшие потери от пандемии несет сектор услуг, а его доля в экономике страны весьма незначительна (основа - промышленность и сельское хозяйство). Бюджетный дефицит по предварительным оценкам может составить до 4% ВВП. В свою очередь счет текущих операций также будет находиться в негативной зоне и опустится до $1,5 млрд (-$1,1 млрд в 2019 г.). Министерство финансов Белоруссии в данный момент прорабатывает вопрос о привлечении макрофинансовой помощи со стороны МВФ в размере до $0,9 млрд и в ближайшие несколько недель рассчитывает получить окончательное одобрение. Эти средства в том числе пойдут на оплату валютного госдолга. Общий объём обязательств (с учетом процентов) в 2020 г. составляет $3,5 млрд (+13%). Белоруссия также не отказывается от планов по размещению долларовых суверенных еврооблигаций в этом году по мере стабилизации ситуации на глобальных рынках. В начале марта 2020 г. эмитент уже начинал роуд-шоу, но не вышел на сделку из-за неблагоприятной конъюнктуры.
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