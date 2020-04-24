Основной интерес для рынка ОФЗ - возможные ориентиры по движению ставки ЦБ РФ на среднесрочную перспективу - Уралсиб

Основной интерес для рынка ОФЗ представляют возможные ориентиры по движению ставки ЦБ РФ на среднесрочную перспективу, сообщается в обзоре Уралсиба.

Несомненно, что в пятницу в центре внимания российского рынка будет заседание совета директоров ЦБ, на котором, как ожидается, будет снижена ключевая ставка, отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина. "Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предполагает, что снижение составит 50 б.п., мы же придерживаемся более консервативной оценки (25 б.п.). Сомнений в том, что ставка будет снижена, не осталось после прошлой пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на которой она указала, что снижение ставки будет основным сценарием на рассмотрении в ходе ближайшего заседания совета директоров. С того момента доходности ОФЗ снизились в среднем на 40–60 б.п., то есть в текущем положении кривой уже учтено понижение ставки на 50 б.п. Сейчас доходности в среднем всего лишь на 20 б.п. выше исторических минимумов, достигнутых в конце февраля, а максимально доступная премия к текущей ключевой ставке составляет 35 б.п., положительный "кэрри" дают лишь длинные выпуски", - пишет специалист.

На взгляд О. Стериной, будет ли ставка снижена на 25 или 50 б.п. для рынка вторично, основной интерес представляют возможные ориентиры по движению ставки на среднесрочную перспективу.