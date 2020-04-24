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24 апреля 2020 года 12:22
Размещение новых бондов Магнита, возможно, пройдет даже ниже объявленной границы диапазона - "БКС Глобал Маркетс"
24 апреля (с 11:00 до 15:00 МСК) Магнит собирает заявки на 3-летние облигации серии 2P-2бо объемом RUB 10 млрд, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Учитывая более низкие рейтинги Магнита и чуть большую дюрацию, новый Магнит-2Р-02бо интересен ближе к верхней границе диапазона доходности - около 7,12%", - указывают аналитики инветскомпании Юрий Голбан и Анастасия Бойко. Первоначальные ориентиры ставки купона - 6,90-7,00%, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,02-7,12%. Техническая дата размещения будет определена позднее. Справедливая доходность - по верхней границе ориентира, ближе к 7,12%. Обращающиеся бумаги Магнита сопоставимой дюрации торгуются с доходностью около 6,5%, премия к ОФЗ составляет 190-200 б.п. Однако они, по мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", выглядят достаточно дорого, т. к. чуть более короткие выпуски X5 Group (Ba1/BB/BB+) торгуются с доходностью около 7%. Размещенный в середине апреля X5-1P-10бо предлагал доходность 7.05% (премия к кривой ОФЗ 250 б.п.). "Учитывая более низкие рейтинги Магнита и чуть большую дюрацию, новый Магнит-2Р-02бо интересен ближе к верхней границе диапазона доходности - около 7.12%. Принимая во внимание, что рынок настроен очень оптимистично в отношении сегодняшнего решения по ключевой ставке ЦБ РФ и ожидает ее снижения, мы не исключаем, что доходности упадут еще больше, а размещение пройдет даже ниже объявленной границы диапазона". - отмечают Ю. Голбан и А. Бойко. Магнит - второй по размеру выручки ритейлер в России с более чем 20,7 тыс. магазинов, 14.6 тыс. из которых приходится на формат "у дома", расположенных в 3 742 населенных пунктах РФ. Также компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей 38 современных распределительных центров, и автопарком. По итогам 2019 г. Выручка увеличилась на 10,6% г/г до RUB 1,4 трлн, в основном на фоне роста торговой площади на 12,7% (открыто 2 377 магазинов). Совокупный долг компании с учетом операционного лизинга вырос на 11,1% г/г до RUB 541 млрд, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Без учета влияния МСФО 16 долг вырос на 12% г/г и составляет RUB 184 млрд. На фоне незначительного прироста EBITDA показатели Долг/EBITDA и Чистый долг/EBITDA (с учетом лизинга) выросли до значений 3,7х и 3,6х соответственно. 100% долга номинировано в рублях. Средневзвешенный срок долгового портфеля составляет 21 месяц, более 90% долга приходится к погашению в течение ближайших 3-х лет. "Несмотря на достаточно слабую ликвидную позицию (RUB 9 млрд на балансе), у Магнита также остаются RUB 248 млрд невыбранных кредитных линий. Риски рефинансирования мы считаем невысокими, поскольку у компании хороший доступ к рынкам капитала и банковским кредитам. После отчетной даты в марте 2020 г. был размещен трехлетний Магнит-2Р-1бо с купоном 6,2% и объемом RUB 15 млрд", - подчеркивают эксперты инвесткомпании.
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