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24 апреля 2020 года 12:47
Нефтяные котировки в поисках нового равновесия - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают умеренно восстанавливать часть позиций, потерянных в начале недели, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в моменте торгуются вблизи отметки $22/bbl, WTI - $17/bbl. Поддержку котировкам оказывают многочисленные сообщения о том, что Азербайджан, Кувейт и Алжир начали сокращение нефтедобычи, не дожидаясь запланированного на май начала сделки ОПЕК+. Кроме того, на уходящей неделе котировки поддержали и данные от Минэнерго США, в соответствие с которыми добыча сырья в Штатах за три недели сократилась на 0,8 mbd. Наконец, умеренная эскалация отношений между США и Ираном после сообщений Д. Трампа об указании ВМС США открывать огонь по любым иранским кораблям в случае необходимости дополнительно поддерживала котировки. "Тем не менее, ключевым фактором для нефтяного рынка остается спрос на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от скорости восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений. При этом нельзя исключать, что по мере приближения экспирации июньских контрактов на Brent и WTI цена по ним может резко снизиться, если ситуация с текущим избытком предложения на рынке останется неизменной", - отмечают эксперты "Нордеа банка".
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24 апреля 2020 года 11:57
После обвала цен на нефть в начале марта нефтяные рынки на этой неделе снова переместились в резкий фокус, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и... читать дальше
.24 апреля 2020 года 09:37
Сильным сопротивлением для "черного золота" теперь выступает отметка 25 долларов за баррель, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Участников торгов поддерживают ожидания восстановления экономики после коронавируса, и трейдеры (нефтяные и фондовые) с радостью отыгрывают покупками любые... читать дальше
.24 апреля 2020 года 09:11
Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном снижаются. Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели. читать дальше
.23 апреля 2020 года 16:35
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию. В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню. "В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота... читать дальше
.23 апреля 2020 года 14:28
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.23 апреля 2020 года 11:31
Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок... читать дальше
.23 апреля 2020 года 10:24
Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом,... читать дальше
.23 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5%. читать дальше
.22 апреля 2020 года 17:41
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. По оценкам... читать дальше
.22 апреля 2020 года 14:32
Паника на фьючерсном рынке, похоже, оказывает исключительно сильное давление на цены по контрактам с приближающимися сроками исполнения, что моментально отрывает динамику цен от фундаментальных факторов, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочные прогнозы находятся под влиянием сильной... читать дальше
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