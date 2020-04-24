Для банков РФ 2020 год, скорее всего, будет непростым, уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% - "Атон"

Аналитики "Атона" полагают, что 2020 год, скорее всего, будет непростым для банков РФ, уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% г/г, соответственно, могут быть существенно урезаны дивиденды, говорится в обзоре компании.

"Ожидаемые объемы потенциального резервирования очень значительны и сопоставимы с уровнями резервирования во время кризиса 2014-2015 гг. В то же самое время российский банковский сектор сейчас действительно сильнее и лучше капитализирован по сравнению с предыдущим кризисом, однако этот год будет для него непростым - уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% г/г, соответственно, могут быть существенно урезаны дивиденды. Данный сценарий не заложен в стоимость акций банков - они демонстрируют достаточно сильную динамику, поддержку которой оказывают большие вливания ликвидности в экономику в мире и низкие процентные ставки, - отмечают специалисты "Атона". - В то же время, на наш взгляд, в российских банках потенциал снижения превышает потенциал роста в краткосрочной перспективе. Сбербанк 30 апреля опубликует результаты за 1К20 по МСФО, вместе с которыми, как мы ожидаем, банк представит свой взгляд на текущую ситуацию".

Как сообщалось, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, совокупный портфель кредитов экономике составляет 42 трлн руб. из которых почти 16 трлн руб. приходится на наиболее пострадавшие от кризиса сектора, включая транспорт, строительство, операции с недвижимостью, торговлю, сферу услуг.

Банкам, вероятно, придется реструктурировать до 30% общего портфеля кредитов проблемным отраслям (3-4 трлн руб.). По словам А. Белоусова, примерно 25 крупным компаниям понадобится реструктуризация кредитов на сумму около 200 млрд руб.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что накопленный банками запас капитала в размере до 5 трлн руб. и хорошая позиция по ликвидности позволяют им абсорбировать убытки по кредитам.