Двухдневный отскок рынков в преддверии выходных может вынудить инвесторов сосредоточиться на реальных показателях - "БКС Глобал Маркетс"

Двухдневный отскок рынков в преддверии выходных может вынудить инвесторов сосредоточиться на реальных показателях, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Так, данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю вновь оказались негативными, и общее число новых безработных за последние 5 недель превысило объем рабочих мест, созданных со времен Великой рецессии.

По мнению эксперта инвесткомпании Марка Брэдфорда, на этом фоне можно ожидать некоторой осторожности ввиду сохранения неопределенности в отношении глубины и продолжительности спада мировой экономики, вызванного коронавирусом.

"Главным фактором для рынков остаются нефтяные котировки, однако для них основные движущие силы - динамика COVID-19 и оценка влияния пандемии на мировую экономику, - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс". - В четверг в обоих случаях новости были позитивными: повышение цен на нефть было воспринято как индикатор экономического "здоровья", а снижение числа новых случаев заражения и жертв коронавируса - как отступление "чумы"".