Sova Capital снизил оценку GDR Globaltrans на 43%, оставив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,6 до $5,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики скорректировали модель оценки Globaltrans с учетом опубликованных финансовых и операционных показателей компании, а также нового прогноза по курсу рубля.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $8,36 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,33 за штуку.