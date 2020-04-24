.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Отток капитала из EM возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля - "БКС Глобал Маркетс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 апреля 2020 года 10:54
Отток капитала из EM возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 16 по 22 апреля 2020 года возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $300 млн против притока $100 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) на прошлой неделе подскочили до $4 млрд, что стало самым большим объемом после распродаж в середине марта, вызванных опасениями по поводу коронавируса. Отметим, что результат оказался сопоставим с самыми негативными неделями марта, когда максимальные оттоки достигали $5,9 млрд. Хорошей новостью можно считать то, что, судя по дневным данным потоков ETF, в прошлую пятницу оттоки достигли пика. Таким образом, большое отрицательное значение кажется уже менее релевантным. Оттоки из фондов GEM ETF за последние пару дней были не такими выраженными. Тем не менее на данный момент мы считаем оправданным рыночно нейтральный подход - крупнейшие мировые экономики с существенной долей сектора услуг остаются без движения, о чем свидетельствуют вчерашние предварительные данные PMI за апрель, тогда как развивающиеся рынки в меньшей степени могут рассчитывать на стимулирующие меры", - пишет Смольянинов. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 16 по 22 апреля составил порядка $250 млн (третья худшая неделя в 2020 году) против притока $50 млн неделей ранее. При этом в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток около $40 млн (первая неделя оттока за последние пять недель), на предыдущей неделе приток равнялся $60 млн. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $50 млн против притока тоже на уровне $50 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток $10 млн (первый отток в апреле). "Оттоки из фондов облигаций GEM также возобновились и составили $1 млрд. Позитивный импульс предыдущей недели, по всей видимости, сошел на нет - активность инвесторов была низкой. Потоки позволяют предположить, что инвесторам по-прежнему более комфортно держать позиции в бондах, чем в акциях EM, где потоки существенно более волатильны. Вместе с тем данные по потокам в облигациях на данном этапе также нельзя назвать позитивными, таким образом, спекулятивный подход "следуй за деньгами" предполагает нейтральный взгляд", - говорится в обзоре.
.
24 апреля 2020 года 12:47
Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают умеренно восстанавливать часть позиций, потерянных в начале недели, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в моменте торгуются вблизи отметки $22/bbl, WTI - $17/bbl. Поддержку котировкам оказывают многочисленные сообщения о... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:57
После обвала цен на нефть в начале марта нефтяные рынки на этой неделе снова переместились в резкий фокус, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и... читать дальше
.24 апреля 2020 года 09:37
Сильным сопротивлением для "черного золота" теперь выступает отметка 25 долларов за баррель, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Участников торгов поддерживают ожидания восстановления экономики после коронавируса, и трейдеры (нефтяные и фондовые) с радостью отыгрывают покупками любые... читать дальше
.24 апреля 2020 года 09:11
Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном снижаются. Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели. читать дальше
.23 апреля 2020 года 16:35
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию. В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню. "В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота... читать дальше
.23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает... читать дальше
.23 апреля 2020 года 11:31
Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок... читать дальше
.23 апреля 2020 года 10:24
Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом,... читать дальше
.23 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5%. читать дальше
.22 апреля 2020 года 17:41
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. По оценкам... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.