Отток капитала из EM возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля - "БКС Глобал Маркетс"

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Отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 16 по 22 апреля 2020 года возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $300 млн против притока $100 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) на прошлой неделе подскочили до $4 млрд, что стало самым большим объемом после распродаж в середине марта, вызванных опасениями по поводу коронавируса. Отметим, что результат оказался сопоставим с самыми негативными неделями марта, когда максимальные оттоки достигали $5,9 млрд. Хорошей новостью можно считать то, что, судя по дневным данным потоков ETF, в прошлую пятницу оттоки достигли пика. Таким образом, большое отрицательное значение кажется уже менее релевантным. Оттоки из фондов GEM ETF за последние пару дней были не такими выраженными. Тем не менее на данный момент мы считаем оправданным рыночно нейтральный подход - крупнейшие мировые экономики с существенной долей сектора услуг остаются без движения, о чем свидетельствуют вчерашние предварительные данные PMI за апрель, тогда как развивающиеся рынки в меньшей степени могут рассчитывать на стимулирующие меры", - пишет Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 16 по 22 апреля составил порядка $250 млн (третья худшая неделя в 2020 году) против притока $50 млн неделей ранее. При этом в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток около $40 млн (первая неделя оттока за последние пять недель), на предыдущей неделе приток равнялся $60 млн.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $50 млн против притока тоже на уровне $50 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток $10 млн (первый отток в апреле).

"Оттоки из фондов облигаций GEM также возобновились и составили $1 млрд. Позитивный импульс предыдущей недели, по всей видимости, сошел на нет - активность инвесторов была низкой. Потоки позволяют предположить, что инвесторам по-прежнему более комфортно держать позиции в бондах, чем в акциях EM, где потоки существенно более волатильны. Вместе с тем данные по потокам в облигациях на данном этапе также нельзя назвать позитивными, таким образом, спекулятивный подход "следуй за деньгами" предполагает нейтральный взгляд", - говорится в обзоре.