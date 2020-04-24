Решение Роснефти действовать согласно дивидендной политике позитивно с точки зрения восприятия - "Атон"

Решение "Роснефти" действовать согласно дивидендной политике является позитивным с точки зрения восприятия, говорится в обзоре "Атона".

23 апреля совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 в размере 18,07 руб. на акцию, отмечают аналитики "Атона". С учетом промежуточных выплат в сумме 15,34 руб. на акцию общая сумма дивидендов за 2019 составит 354,1 млрд руб. или 33,41 руб. на бумагу (дивидендная доходность - 10%). Выплаты соответствуют политике компании по направлению на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО (в 2019 она составила 708 млрд руб.). Дата закрытия реестра намечена на 8 мая.

"Новость в значительной степени соответствует нашим прогнозам и ожиданиям рынка. Однако с учетом тяжелой макроэкономической обстановки мы считаем решение "Роснефти" действовать согласно дивидендной политике позитивным с точки зрения восприятия", - пишут специалисты "Атона".