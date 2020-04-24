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24 апреля 2020 года 10:29
Промсвязьбанк ждет доходность Russia`29 в диапазоне 3,0-3,1% годовых
Восстановление нефтяных цен и усиление спроса на риск ЕМ в четверг позитивно отразились на котировках российских евробондов, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. При этом инвесторы игнорировали выход слабых данных по деловой активности в США, Европе и Японии. Композитный индекс PMI в США составил 27,4, что является историческим антирекордом. Доходность Russia`29 в четверг снизилась на 7 б.п. - до 3,03% годовых. "В пятницу и в ближайшую неделю ждем продолжения волатильных торгов, доходность Russia`29 ожидаем в диапазоне 3,0-3,1% годовых", - указывает в своем комментарии специалист банка.
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24 апреля 2020 года 12:47
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.24 апреля 2020 года 11:57
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.24 апреля 2020 года 09:37
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.23 апреля 2020 года 11:31
Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок... читать дальше
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Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом,... читать дальше
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.22 апреля 2020 года 17:41
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