Индекс МосБиржи в начале торгов пятницы удержится в диапазоне 2550-2600 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в пятницу на фоне невыразительной динамики внешних рынков, несмотря на стабилизацию цен на нефть, может отступить от текущих уровней, но удержится в диапазоне 2550-2600 пунктов, указывает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Влияние на рыночный сантимент окажет заседание Банка России, на котором регулятор способен прибегнуть к снижению процентной ставки. По мнению Р. Антонова, вероятным сценарием может стать снижение на 0,5 п.п.