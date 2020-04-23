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23 апреля 2020 года 18:31
Поддержку рублю в четверг оказывали нефтяные котировки и подготовка экспортеров к налоговому периоду - ИК "Велес Капитал"
Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня росли на 11,5% по марке Brent, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. К окончанию дня рубль прибавлял около 2% в парах с долларом и евро, что являлось одним из лучших результатов среди других валют EM (некоторые валюты и вовсе демонстрировали снижение). "Ближе к вечеру заметно улучшилось общее настроение и аппетит инвесторов к риску, - указывает Ю. Кравченко. - Этому в том числе способствовали сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение Сенатом США законопроекта о выделении 500 млрд долларов для помощи бизнесу и здравоохранению. Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду. В результате к вечеру пара доллар/рубль обновила дневной минимум, протестировав отметку 74,25 руб., и была близка к обновлению минимума с начала текущей недели".
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23 апреля 2020 года 16:35
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию. В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню. "В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота... читать дальше
.23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает... читать дальше
.23 апреля 2020 года 11:31
Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок... читать дальше
.23 апреля 2020 года 10:24
Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом,... читать дальше
.23 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5%. читать дальше
.22 апреля 2020 года 17:41
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. По оценкам... читать дальше
.22 апреля 2020 года 14:32
Паника на фьючерсном рынке, похоже, оказывает исключительно сильное давление на цены по контрактам с приближающимися сроками исполнения, что моментально отрывает динамику цен от фундаментальных факторов, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочные прогнозы находятся под влиянием сильной... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:38
Нефтяные котировки в среду остаются под существенным давлением после обвала днем ранее, говорится в обзоре "Нордеа банка". Аналитики банка не исключают, что нефтяные котировки могут снова опуститься до отрицательных уровней при приближении даты экспирации текущих июньских контрактов на Brent и... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:07
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г - Sberbank Asset Management
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Перед открытием торгов в среду на... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:42
Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок - "Нордеа банк"
Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть - на старте торгов в среду российская валюта находится вблизи отметки 77 в паре с долларом и 83,7 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка". Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской... читать дальше
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