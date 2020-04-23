Динамика цен на нефть поддерживает осторожные покупки на фондовом рынке - БКС

Покупатели продолжают доминировать на рынке акций РФ в четверг, оптимизм участников торгов поддержало восстановление нефтяных котировок в направлении $22, при этом внешний новостной фон, в том числе ситуация с коронавирусом в китайском Харбине, обуславливают осторожность в действиях инвесторов, говорится в комментарии "БКС Премьер".

"Кроме того, макроэкономическая статистика, в том числе предварительные производственные PMI по еврозоне и Германии в частности сегодня вышли хуже ожиданий, - отмечает аналитик компании Сергей Дейнека. - То же самое, впрочем, касается и индикаторов деловой активности в секторе услуг. По нашему мнению, в пятницу осторожность может продолжить превалировать в рыночных настроениях. Приближение выходных, противоречивый новостной фон по COVID-19, нефтяная волатильность будут определять характер пятничных торгов. В пятницу из важной макростатистики отметим публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте".

Заседание ЦБ РФ, посвященное денежно-кредитной политике, также пройдет в пятницу. С учетом последних сигналов Банка России снижение ключевой ставки видится эксперту "БКС Премьер" базовым сценарием.

По оценкам аналитика, индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов.