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23 апреля 2020 года 16:20
Сжатие спроса и резкое замедление мировой экономики начинают создавать риски депрессии - "ВТБ Капитал"
Сжатие спроса и резкое замедление мировой экономики начинают создавать риски депрессии, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Палата представителей Конгресса США должна утвердить в пятницу ранее одобренный Сенатом новый пакет мер поддержки экономики на сумму 484 млрд долл. Они дополнят программу кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (ее первоначальный лимит в 349 млрд долл. был исчерпан на прошлой неделе), а также другие уже действующие подобные меры. Нынешний законопроект – четвертый в ряду законодательных инициатив, принятых с начала пандемии COVID-19, и второй по объему финансирования – в основном является продолжением программ, начало которым было положено законом о реализации мер поддержки американской экономики (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act – CARES), вступившим в силу 27 марта. Как отмечает CRFB, в результате принятия этой программы чистый эффект всех последних фискальных мер достигнет 2,5 трлн руб., т.е. порядка 10% ВВП США. Меры фискальной поддержки европейской экономики будут обсуждаться на саммите ЕС (который, естественно, пройдет в режиме онлайн-конференции). На данный момент главным инструментом поддержки является Европейский стабилизационный механизм, представляющий собой программу кредитования (правда, ограниченную по своему охвату). В последнее время стоимость заимствований для Италии растет на фоне несогласия Германии с идеей выпуска общеевропейских облигаций (так называемых коронабондов). ЕЦБ, возможно, придется увеличить объем программы выкупа активов (сейчас он составляет 750 млрд евро); вчера европейский регулятор объявил о смягчении требований к используемому залогу. Италия и Испания также объявили о запуске собственных фискальных мер поддержки национальных экономик, особенно сильно пострадавших в результате нынешнего кризиса. Что касается еврозоны в целом, то, по оценкам МВФ, ее совокупный ВВП в этом году сократится на 7,5%. Евросоюз рассматривает различные варианты использования бюджета союза и/или других программ (специальные проектные фонды, бессрочные облигации), которые в теории являются источником вливаний на триллионы евро, но чей реальный эффект при ближайшем рассмотрении оказывается минимальным. Как отмечают некоторые обозреватели, в отсутствие общей и действительно работающей программы фискального стимулирования некоторые страны "южного блока" могут задуматься о том, стоит ли им оставаться в союзе. "В остальном главной макроэкономической темой недели остается волатильность на рынке нефти. Особое впечатление произвело недавнее падение цены майского контракта WTI до отрицательной величины, что было обусловлено дефицитом мощностей для хранения в сочетании с избытком предложения. С того момента котировки нефти вернулись в положительную зону, но, как бы то ни было, первая в истории отрицательная цена фьючерса подтверждает беспрецедентный характер наступающего экономического кризиса. С другой стороны, многие инвесторы в свое время считали невозможным установление отрицательных процентных ставок, хотя еврозоне и Японии в итоге не только пришлось пойти на это – они до сих пор так и не смогли отказаться от использования этого инструмента монетарной политики, что (особенно в случае Европы) нанесло серьезный ущерб их банковским системам", - пишет главный экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Сжатие спроса и резкое замедление мировой экономики (по прогнозу МВФ, мировой ВВП в текущем году сократится на 3,0%) начинают создавать риски депрессии, оставляя все меньше надежды на скорый V-образный разворот. После отмены карантинов в странах мира цепочки поставок восстановятся не сразу и к тому же могут сместиться "ближе к дому", чтобы меньше зависеть от международных операций и трансграничных платежей ввиду ухудшения условий кредитования и других факторов", - указывает он. Скорее всего, считает эксперт, в первую очередь население постарается восполнить запас сбережений, а бизнес – увеличить баланс денежных средств на случай будущих шоков. Все это указывает на то, что постепенное восстановление экономики возможно только ближе к концу года, в том числе после вероятного принятия дополнительных мер фискального стимулирования и расширения балансов центробанков. Н. Маккиннон напоминает, что в пятницу выходят ежемесячные индексы деловой активности в разных странах. Индексы PMI Японии, опубликованные утром, отражают существенное снижение экономической активности как в обрабатывающих отраслях, так и в секторе услуг, что указывает на вероятное сохранение отрицательной динамики японского ВВП. ФРБ Нью-Йорка недавно начал публиковать еженедельный индекс экономической активности, очередное значение которого также будет объявлено в пятницу. Отраженная в индексе оперативная информация может быть полезной для понимания того, когда может быть достигнуто дно текущей рецессии и какими темпами будет происходить последующее восстановление экономики, обращает внимание Н. Маккиннон. Также выйдет еженедельная статистика первичных обращений за пособием по безработице в США. За последний месяц число таких обращений достигло 22 млн, сведя на нет прирост занятости, произошедший за время после окончания предыдущей рецессии в декабре 2009 года, отмечает специалист "ВТБ Капитала". ФРС опубликует отчет H.4.1, содержащий подробную информацию о размере баланса регулятора. По состоянию на прошлую неделю баланс ФРС составил 6,4 трлн долл. (против предыдущего максимума в 4,5 трлн долл., который был достигнут еще до начала пандемии коронавируса), всего за 4–5 недель увеличившись более чем на 2 трлн долл. Это беспрецедентный рост, констатирует Нил Маккиннон, темпы которого выше, чем в рамках реализации предыдущих программ количественного смягчения. Основной прирост баланса ФРС произошел за счет покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, хотя недавно Федрезерв сократил недельный объем покупки UST из-за угрозы возникновения проблем на денежном рынке, связанных с нехваткой качественных залоговых активов. В отчете H.4.1 также содержится подробная информация о резервах банков на счетах в ФРС, объем которых на данный момент составляет 3 трлн долл. Резервы представляют собой денежные средства, которые Федрезерв выплачивает банкам в рамках программы покупки долговых бумаг США. "Участники рынков хорошо помнят, как в сентябре прошлого года ставки репо резко выросли, когда выяснилось, что в результате продажи UST Федрезервом (количественное ужесточение) резервы банков сократились почти до установленных регулятором лимитов. Регулятор был вынужден прекратить продажу UST, а затем и запустить программу вливания ликвидности на рынок репо", пишет главный экономист "ВТБ Капитала". - С тех пор резервы банков выросли вслед за балансом ФРС. Эти резервы представляют собой средство для потенциального увеличения объемов кредитования бизнеса и домохозяйств. Опасность для реальной экономики заключается в том, что банки могут предпочесть накапливать их, если решат, что риски, связанные с наращиванием кредитной активности, перевешивают потенциальные выгоды. Крупные банки США недавно довольно сильно увеличили свои отчисления в резервы на покрытие потерь по кредитам. Некоторые крупные компании полностью выбрали доступные им кредитные линии для покрытия краткосрочных потребностей в ликвидности. Судя по статистике денежной массы, объемы краткосрочного корпоративного кредитования приближаются к рекордным максимумам. Темпы роста денежной массы M2 в США достигли 11,4% г/г, в том числе за счет увеличения денежных средств на балансе Минфина США до 1 трлн долл. Однако поскольку скорость денежного обращения продолжает снижаться, эффект на номинальный ВВП (и непрямой эффект на инфляцию) пока остается слабым. В перспективе, как только дезинфляция, связанная с падением глобального спроса, сойдет на нет, и снижение темпов обращения денежной массы сменится ростом, стоит ожидать всплеска инфляции, что может произойти в первой половине 2021 г." This
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