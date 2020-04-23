Атон снизил рейтинг GDR Норникеля до "нейтрально" и оценку до $29

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Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

Кроме того, рейтинг этих бумаг был понижен до "нейтрально".

"GDR "Норникеля" позволяют сделать ставку на продолжающуюся трансформацию автомобильной отрасли (растущая доля гибридов, электромобилей, а также ужесточение эко-стандартов) - этот процесс идет независимо от общего количества проданных автомобилей в мире. Кроме того, "Норникель" предлагает ставку на аккумуляторную промышленность - в мире есть спрос на более эффективные источники энергии, которые могут быть получены с помощью катодов с высоким содержанием никеля. Для тех, кто готов держать эту бумагу и ждать, "Норникель" предлагает одни из самых высоких дивидендов на российском рынке, а также рентабельность, обеспечивающую защиту от падения прибыли", - говорится в обзоре.

Между тем, учитывая то, что объемы производства "Норникеля" не растут, и существенного потенциала роста цен на сырье нет, аналитики понизили рейтинг GDR ГМК до "нейтрально".

"GDR "Норникеля" не выглядят дешевыми, в то же время сильным долгосрочный инвестиционный кейс компании обеспечивает этим бумагам надежную защиту от падения. Мы не видим сильных катализаторов для роста рыночной стоимости GDR "Норникеля" в настоящее время и считаем ее текущую оценку справедливой", - пишут аналитики ИК.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $31,89 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,53 за штуку.