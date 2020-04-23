Текущее укрепление рубля неустойчиво - ИК "Фридом Финанс"

Текущее укрепление рубля неустойчиво, без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Рубль динамично укрепляется к доллару и особенно к евро на фоне падения европейской валюты на внешних рынках, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Валюта США пробила сверху вниз отметку 75 рублей, откатившись до 74,84, но затем вернула часть потерь. Евро снижался на торгах днем в четверг до 80,2 рубля, но затем также отыграл вверх.

"Текущее укрепление мы оцениваем как неустойчивое. Без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах. Базовый сценарий на вечер четверга: доллар - в диапазоне 74,5-75,3 рубля, евро - на уровнях 80,1-80,7 рубля", - пишет В. Емельянов.