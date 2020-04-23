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23 апреля 2020 года 16:02
Текущее укрепление рубля неустойчиво - ИК "Фридом Финанс"
Текущее укрепление рубля неустойчиво, без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рубль динамично укрепляется к доллару и особенно к евро на фоне падения европейской валюты на внешних рынках, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Валюта США пробила сверху вниз отметку 75 рублей, откатившись до 74,84, но затем вернула часть потерь. Евро снижался на торгах днем в четверг до 80,2 рубля, но затем также отыграл вверх. "Текущее укрепление мы оцениваем как неустойчивое. Без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах. Базовый сценарий на вечер четверга: доллар - в диапазоне 74,5-75,3 рубля, евро - на уровнях 80,1-80,7 рубля", - пишет В. Емельянов.
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23 апреля 2020 года 16:35
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию. В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню. "В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота... читать дальше
.23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает... читать дальше
.23 апреля 2020 года 11:31
Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок... читать дальше
.23 апреля 2020 года 10:24
Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом,... читать дальше
.23 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5%. читать дальше
.22 апреля 2020 года 17:41
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. По оценкам... читать дальше
.22 апреля 2020 года 14:32
Паника на фьючерсном рынке, похоже, оказывает исключительно сильное давление на цены по контрактам с приближающимися сроками исполнения, что моментально отрывает динамику цен от фундаментальных факторов, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочные прогнозы находятся под влиянием сильной... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:38
Нефтяные котировки в среду остаются под существенным давлением после обвала днем ранее, говорится в обзоре "Нордеа банка". Аналитики банка не исключают, что нефтяные котировки могут снова опуститься до отрицательных уровней при приближении даты экспирации текущих июньских контрактов на Brent и... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:07
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г - Sberbank Asset Management
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Перед открытием торгов в среду на... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:42
Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок - "Нордеа банк"
Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть - на старте торгов в среду российская валюта находится вблизи отметки 77 в паре с долларом и 83,7 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка". Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской... читать дальше
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