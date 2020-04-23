Атон снизил рейтинг GDR Норникеля до "нейтрально" и оценку до $29

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

Кроме того, рейтинг этих бумаг был понижен до "нейтрально".