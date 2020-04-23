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23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer рассчитывает на рост котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает сильное напряжение на рынке нефти и вызывает опасения формирования избытка предложения. - отмечает аналитик Julius Baer. - Тем не менее, опасения на рынке, похоже, уже достигли максимального уровня, поскольку сложно представить себе более серьезный шок на рынке нефти, чем в понедельник. Мы видим больше перспектив для роста котировок с текущих уровней около 20 долл. США за баррель для нефти марки Brent, и повышаем нашу позицию до конструктивной, поскольку мы уверены в долгосрочном восстановлении цен на нефть. Cокращения производства еще не реализованы в полной мере, однако в итоге восстановление спроса предотвратит формирование избытка предложения на рынке". Ситуация с заполненностью хранилищ нефти в мире остается поводом для догадок, поскольку публикуемые данные отрывочны, недостаточно точны и публикуются с опозданием на месяц. По мнению эксперта, лишь официальная статистика из США, публикуемая еженедельно, дает возможность оценить ситуацию на рынке нефти США, как и другие данные по отдельным локальным торговым хабам. Опубликованные в среду данные показали, что уровень заполнения хранилищ продолжает быстро расти, что является первым признаком того, что активность нефтеперерабатывающих предприятий достигла дна. Напряженность, опасения и неопределенность на рынке нефти выглядели особенно сильными после исторического падения котировок WTI до отрицательных значений в понедельник, напоминает Н. Рюкер. Вероятность повторения такого сценария в отношении июньских контрактов, по мнению эксперта, выглядит низкой, поскольку участники рынка надолго запомнили полученный урок. В эти беспрецедентные времена можно ожидать реализации новых факторов неопределенности, среди которых, например, находится вероятное введение тарифов на импорт нефти администрацией Трампа. По мнению аналитика Julius Baer, в целом можно ожидать, что сильные колебания цен в ближайшем будущем продолжатся. Однако, опасения в начале этой недели, похоже, достигли пиковых значений. "Мы видим больше перспектив для роста котировок с текущих значений, чем для их снижения, и по-прежнему ожидаем, что цены на нефть марки Brent вернутся к уровням выше 30 долл. США за баррель к концу лета и выше 40 долл. США за баррель к концу года. Таким образом, мы повышаем нашу позицию по рынку нефти до конструктивной. Фундаментально, сильные колебания цен на нефть на текущей неделе должны лишь поддержать сокращения производства. Мы полагаем, что более активное, чем ожидается, восстановление спроса на нефть после ослабления мер изоляции должно предотвратить формирование избытка предложения на рынке. Китай можно рассматривать как ориентир в этом отношении", - заключает Норберт Рюкер.
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