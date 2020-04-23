Скорее всего, ЦБ РФ в пятницу снизит ставку на 25 б.п. до 5,75% - Банк "Санкт-Петербург"

Скорее всего, ЦБ РФ в пятницу снизит ставку на 25 б.п. до 5,75%, что не окажет выраженного влияния на валютный рынок, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Наблюдаемое ослабление рубля вряд ли станет ограничивающим фактором для ЦБ, который, скорее всего, снизит ставку на заседании в пятницу, но может повлиять на масштаб движения - большинство опрошенных Reuters аналитиков на данный момент прогнозируют снижение сразу на 50 б.п., но, на наш взгляд, регулятор будет консервативен и снизит ставку на 25 б.п. до 5,75%, что не окажет выраженного влияния на валютный рынок", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По мнению экспертов банка, одной из причин сравнительно спокойной реакции курса рубля на события на нефтяном рынке является тот факт, что Центральный Банк во вторник увеличил поддержку рубля на фоне падения нефтяных котировок, продав на рынке валюты до 19,2 млрд руб. ($250 млн) против 13-15 млрд руб. в течение прошедшего месяца".