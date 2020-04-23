ГК "ФИНАМ" рекомендует "держать" акции NextEra Energy, повысив их целевую цену с $240 до $250, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева.

Производитель альтернативной электроэнергии NextEra Energy отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2020 года. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 13,2%, до $4,613 млрд по сравнению с $4,075 млрд годом ранее, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $4,64 млрд.

"Компания NextEra Energy опубликовала крайне неплохие финансовые результаты за первый квартал 2020 года, несмотря на распространение коронавируса в США. - отмечает эксперт "ФИНАМа". - Не менее важным является то, что менеджмент компании снова подтвердил прогноз по финансовым показателям вплоть до 2022 года. Менеджмент компании сообщил, что они успешно справляются с пандемией и все их сотрудники защищены и работают в комфортных условиях. Так же он отметил, что финансовые результаты за первый квартал оказались сильными, а скорректированная прибыль увеличилась на 8% г/г. Мы рекомендуем "Держать" акции NextEra Energy, но при этом повышаем целевую цену по акциям NextEra Energy с $240 до $250".