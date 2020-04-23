Имеющейся валютной "подушки" Банка России хватит минимум до конца года - Росбанк

Имеющейся валютной "подушки" Банка России хватит минимум до конца года, отмечается в комментарии Росбанка. Соответственно, рубль может снизить чувствительность к волатильности сырьевых котировок вблизи текущих уровней и нарастить ее по мере восстановления цен в течение года.

"Интересно отметить, что недавнее катастрофическое падение цен на нефть более чем на 25% не вывело рубль из равновесия (падение составило 2,4%). На наш взгляд, причиной для сдержанной динамики рубля являются дополнительные интервенции Банка России, осуществляемые в ситуации просадки цены на нефть Urals ниже $25 за счет средств от продажи Сбербанка. На прошлой неделе регулятор в среднем продавал валюту в объеме 9,3 млрд руб./день сверх объявленных 3,5 млрд руб. в рамках бюджетного правила. С начала текущей недели дополнительные объемы выросли до 11-16 млрд руб./день вслед за ухудшением ситуации на нефтяном рынке", - отмечают эксперты Росбанка.

ЦБ РФ с начала введения дополнительных интервенций, 19 марта, конвертировал 259 млрд руб. или 12,1% от стоимости пакета Сбербанка. По оценкам аналитиков Росбанка, в сценарии сохранения цены Urals на уровне $14 (зафиксирована в начале недели) Банк России сможет поддерживать валютный рынок с текущим темпов еще на протяжении 6-6,5 месяцев. При цене Urals на уровне $22 (уровни предыдущей недели) запаса прочности хватит на 9 месяцев. "Это означает, что даже в условиях низких цен на нефть, валютный рынок довольно хорошо защищен "подушкой" валютной ликвидности Банка России. Соответственно, рубль может снизить чувствительность к волатильности сырьевых котировок вблизи текущих уровней и нарастить ее по мере восстановления цен в течение года", - заключают аналитики Росбанка.