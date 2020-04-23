Новый коридор для рубля составляет порядка 80-90 руб. за доллар - ITI Capital

Используя классическую регрессию при текущих ценах на нефть, главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что новый коридор для рубля составляет порядка 80-90 руб. за доллар в отсутствие интервенций и при условии активных продаж ОФЗ со стороны нерезидентов, как в августе 2018 г., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Чем дольше российская экономика будет находиться в этих условиях, тем вероятнее ослабление рубля, так как при масштабных интервенциях даже от $6 млрд в день средств хватит на 2-2,5 года, что эквивалентно 10% ВВП, или всем средствам ФНБ", - указывает И. Луцко.

Дневной объем операций Минфина по продаже валюты увеличился с 21 апреля до 17 млрд руб. ($220 млн) или около $4,5 млрд в день. "При такой стоимости нефти мы ждем увеличения объема интервенций до $300 млн в день, или около $6 млрд в месяц ($72 млрд в год) с учетом поступлений от продажи Сбербанка Минфину за 2,1 трлн руб. ($28 млрд), - отмечает эксперт ITI Capital. - За счет средств от сделки власти смогут вдвое увеличить нынешний объем продаж при условии спокойствия нерезидентов, и тем самым еще больше ослабить зависимость рубля от нефти".