.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Нордеа банк" прогнозирует умеренное укрепление рубля до 70 за доллар к концу 2020г
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
23 апреля 2020 года 10:40

"Нордеа банк" прогнозирует умеренное укрепление рубля до 70 за доллар к концу 2020г

"Нордеа банк" прогнозирует умеренное укрепление рубля от текущих отметок в рамках 2020г, говорится в обзоре банка. "В качестве ориентиров на конец года выступают отметки 70 в паре с долларом и 81 в паре с евро. Критически важными являются вторая половина мая и июнь, когда можно будет оценить, как сказывается смягчение карантина на распространении вируса", - отмечают аналитики банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

На взгляд эккспертов, рубль остается весьма волатильной валютой в апреле и подвергается существенным колебаниям в условиях сохраняющейся неопределенности относительно сроков окончания пандемии и перспектив восстановления мировой экономики после текущего шока. После резкого ослабления в марте (на 14.5% паре с долларом и на 14% в паре с евро) российская валюта быстро восстанавливалась в первой половине апреля на волне аппетита к риску в мире за счет активных вливаний ликвидности ведущими центральными банками.

Дополнительным источником оптимизма выступали ожидания сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Во второй половине апреля настроения на российском валютном рынке вновь ухудшились вследствие коллапса на нефтяном рынке, где в условиях существенного роста запасов цены на майские фьючерсы нефти сорта WTI опускались ниже нуля.

"Перспективы рубля в текущем году в значительной степени продолжат определяться ситуацией вокруг пандемии коронавируса. -полагают Т. Евдокимова и Г. Жирнов. - По мере того, как темпы распространения вируса продолжат снижаться, страны начнут постепенно снимать ограничительные меры. Это должно способствовать постепенному восстановлению спроса на нефть и улучшению настроений инвесторов к рисковым активам. В этой связи мы ожидаем умеренного укрепления рубля от текущих отметок в рамках 2020. В качестве ориентиров на конец года выступают отметки 70 в паре с долларом и 81 в паре с евро. Критически важными являются вторая половина мая и июнь, когда можно будет оценить, как сказывается смягчение карантина на распространении вируса. Для достижения указанных нами ориентиров на конец года необходимо успешное прохождение фазы смягчения карантинов".

Менее заметное укрепление рубля в паре с евро, чем с долларом, на прогнозном горизонте связано с ожиданиями "Нордеа банка" о восстановлении позиций евро по мере улучшения экономической ситуации в мире и сокращения длинных позиций в долларе, пользующемся повышенным спросом во время кризиса.

"Наш обновленный прогноз предполагает более слабые значения валютного курса на всем прогнозном горизонте, чем предыдущий прогноз, опубликованный в марте. Это связано с более глубоким падением мировой экономики в условиях пандемии, чем ожидалось ранее, и с, вероятно, более медленным восстановлением мировой экономики, спроса на нефть и аппетита инвесторов к риску после завершения острой фазы пандемии", - указывают аналитики банка.

Также эксперты "Нордеа банка" допускают, что ситуация может развиваться хуже, чем в базовом сценарии, если не удастся избежать второй волны распространения эпидемии и введения новых строгих ограничительных мер. В таком случае цены на нефть рискуют не вернуться выше отметки в 30 долл./бар. в текущем году, а в пиковые моменты стресса на рынке цены вполне могут опускаться ниже 10 долл./бар. При такой конъюнктуре нефтяного рынка рубль вполне может кратковременно возвращаться в диапазон 80-90 в паре с долларом и выше 90 в паре с евро.

"Риск сценарии на нефтяном рынке возможны не только в случае второй волны эпидемии, но и при дальнейшем сокращении доступных мощностей для хранения излишков нефти, - подчеркивают эксперты банка. - Тем не менее, в целом рубль демонстрирует довольно высокую устойчивость к падению цен на нефть. В марте мы писали, что ожидаем сохранения рубля в коридоре 75-84 в паре с долларом при ценах на нефть в диапазоне 20-30 долл./бар. По факту же российская валюта находится вблизи нижней границы данного диапазона при ценах на нефть около 20 долл./бар."

Среди факторов, объясняющих относительную устойчивость рубля, аналитики указывают регулярные продажи валюты Банком России в объеме 170-225 млн. долл. в день, а также активные меры ведущих центральных банков по вливанию ликвидности на финансовые рынки. "Кроме того, относительная устойчивость рубля в текущих экстремальных условиях связана и с наличием у России значительных буферов (золотовалютных резервов и средств в суверенных фондах) для реагирования на шоки. Благодаря данным буферам отток иностранных инвесторов с российского рынка государственного долга был относительно небольшим (их доля среди держателей данных инструментов снизилась лишь до 31% с 34,9%). Наконец, важным отличием текущей ситуации от 2008 и 2014 годов является менее жесткий график обслуживания внешнего долга, который сокращался с 2014 года, и в настоящее время необходимость его обслуживания не создает существенного дополнительного спроса на валюту", - заключают Т. Евдокимова и Г. Жирнов.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer рассчитывает на рост котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 11:31
Brent пока вряд ли сможет устойчиво восстановиться к уровням выше $30/bbl - "Нордеа банк"
Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 10:24
Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше - ИК "Велес Капитал"
Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом,...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 09:40
Brent торгуется у $21 за баррель
Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5%.    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 17:41
Fitch сохранила прогнозы для цен на нефть и курсов валют, кроме фунта
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. По оценкам...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 14:32
Котировки нефти к концу лета должны вернуться к уровням выше 30 долл. США за баррель - Julius Baer
Паника на фьючерсном рынке, похоже, оказывает исключительно сильное давление на цены по контрактам с приближающимися сроками исполнения, что моментально отрывает динамику цен от фундаментальных факторов, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочные прогнозы находятся под влиянием сильной...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 12:38
Нефтяные котировки остаются под существенным давлением - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в среду остаются под существенным давлением после обвала днем ранее, говорится в обзоре "Нордеа банка". Аналитики банка не исключают, что нефтяные котировки могут снова опуститься до отрицательных уровней при приближении даты экспирации текущих июньских контрактов на Brent и...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 12:07
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г - Sberbank Asset Management
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Перед открытием торгов в среду на...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 11:42
Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок - "Нордеа банк"
Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть - на старте торгов в среду российская валюта находится вблизи отметки 77 в паре с долларом и 83,7 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка". Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 11:15
Возможен рост валютной пары выше 80 руб./долл. - ИК "Фридом Финанс"
Если публикуемые в среду данные по запасам нефти в США покажут еще большее сокращение свободных емкостей, Brent и российская Urals продолжат падение, и реакция рубля будет соответствующей - возможен рост выше 80 в паре USD/RUB, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.