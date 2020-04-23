Ориентир - диапазон 2550-2650 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Падение рынка акций в среду сменилось отскоком. Большинство бумаг закрылось в "зеленой зоне". В четверг, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, можно ждать роста в пределах 1%. Рынок будет отыгрывать внешний фон. Ориентир - диапазон 2550-2650 пунктов по индексу Мосбиржи.