Индекс Мосбиржи начнет торги четверга повышением в пределах 1-2% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги четверга повышением в пределах 1-2%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 1-2%, в районе 2600-2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2580, 2570 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению В. Манжоса, может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).