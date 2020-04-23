Стойкость рубля объясняется валютными интервенциями Банка России и отсутствием на торгах импортеров - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль на рынке Форекс торгуется в районе 75,4, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Однако в среднесрочный рост "россиянина" мы не верим. Сейчас стойкость рубля объясняется валютными интервенциями Банка России и отсутствием на торгах импортеров, спрос на продукцию которых резко упал из-за режима самоизоляции и падения доходов населения", - пишет он в своем комментарии.