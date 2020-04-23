"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR ТМК до "продавать" и оценку на 37%

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"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $4,6 до $2,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "продавать".

"Снижение объемов бурения в связи ограничением объемов добычи в рамках новой сделки ОПЕК+ приведет к снижению в РФ спроса на нефтегазопромысловые трубы (OCTG) на 22% в 2020 году. Кроме того, падение деловой активности на фоне пандемии негативно отразится на сегменте промышленных труб", - говорится в обзоре. При этом в нем отмечается, что сокращение free float ТМК после buyback и сообщение о том, что менеджмент не считает целесообразным выплату финальных дивидендов за 2019 год, снижают инвестиционную привлекательность компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $3,95 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,91 за штуку.