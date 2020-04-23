Ренессанс Капитал начал анализ En+ с рекомендацией "покупать" для GDR компании

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала анализ En+ (MOEX: ENPL), сообщают в своем обзоре аналитики ИК Йоханн Преториус, Сифелеле Мхлонго, Сергей Бейден, Стивен Фридман, Кабело Мошеша и Дэрик Дил.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+, рассчитанная экспертами, составляет $13,1 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR En+, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $10,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,9 за штуку.