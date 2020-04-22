"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR ТМК до "продавать" и оценку на 37%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $4,6 до $2,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "продавать".