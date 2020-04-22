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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Российский фондовый рынок в среду смог отыграть потери начала недели - Промсвязьбанк
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22 апреля 2020 года 18:45

Российский фондовый рынок в среду смог отыграть потери начала недели - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду смог отыграть потери начала недели на улучшении внешнего фона, однако техническая картина продолжает говорить в пользу продолжения негативной динамики и отступления рынка к минимумам года, отмечается в комментарии главного аналитики Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Поддержку нашим бумагам, в частности, оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру прибавил более 10%, поднявшись выше 21 доллара за баррель. Также покупкам способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к закрытию основные индексы росли в пределах 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4% и 1,6% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 3,2%, поднявшись в район 2566 пункта.

Лидерами торгов выступили акции Татнефти и Роснефти, рост которых превысил 5,5%. Хуже рынка торговались Яндекс и Северсталь, потерявшие 0,6% и 0,1% соответственно.

"Перед открытием нашего рынка цены на нефть демонстрировали падение более чем на 10%, однако в ходе торгов отыграли не только сегодняшние потери, но и часть вчерашнего снижения, - комментирует Богдан Зварич. - Это поддержало российские акции и позволило индексу Мосбиржи подняться выше уровней закрытия предыдущей недели. Однако, несмотря на уверенный рост в ходе сегодняшних торгов, техническая картина продолжает говорить в пользу продолжения негативной динамики и отступления рынка к минимумам года. Отменой данного сценария может выступить преодоление индексом Мосбиржи сопротивления на уровне 2700 пунктов". Также эксперт банка отметил сохраняющуюся слабость рынка энергоносителей, где остается вероятность возобновления снижения и закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне 15 - 20 долларов за баррель. В этом случае российские акции вновь окажутся под давлением.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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