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22 апреля 2020 года 18:10
Базовый сценарий ближайших месяцев - возвращение пары доллар/рубль в район 80 - БКС
Рубль в последнее время смотрится довольно сильно, даже несмотря на некоторую слабость нефтяных котировок, говорится в аналитическом материале руководителя направления аналитического контента "БКС Брокер" Ивана Копейкина. По мнению эксперта, базовый сценарий ближайших месяцев - постепенное возвращение пары доллар/рубль в район 80. Как считает Иван Копейкин, сейчас на стороне рубля выступают следующие факторы: - ЦБ в этот раз очень оперативно реагирует на растущие риски, пытаясь действовать на опережение, путем продажи валюты рынку, проведением дополнительных аукционов по предоставлению ликвидности и инструментам так называемой тонкой настройки; - долговая нагрузка РФ одна из самых низких в мире; - цены на нефть в данный момент скорее являются негативным моментом для рубля, но в среднесрочной перспективе договоренности ОПЕК+ и естественное сокращение добычи в США на фоне банкротств ряда компаний могут выровнять спрос с предложением, что позитивно скажется и на ценах на черное золото. - На доллар сейчас, безусловно, оказывают некоторое давление действия ФРС, который может в этом году "напечатать" около 5 трлн. долларов в качестве стимулирующих мер. Но не стоит забывать и про долги в американской валюте - их в мире более 13 трлн. Факторы против: - плохая сезонность - скоро май, а в мае абсолютное большинство раз рубль был слабее американской валюты; - нефть все еще стоит очень дешево, несмотря на договоренности ОПЕК+. Впрочем, для РФ и рубля договоренности ОПЕК+ скорее дополнительный негатив, чем позитив. Т.к. страна согласилась на сокращение в 2.5 млн, что больно ударит и по экономике и по рублю; - реальные процентные ставки на фоне ослабления рубля в марте несколько повысили инфляцию чем снизили реальные процентные ставки в стране, сделав вложения в национальные облигации менее доходным и при этом достаточно рисковым занятием. А значит здесь еще возможен отток капитала на фоне распродаж тех же ОФЗ, в которых почти 1/3 - это доля нерезидентов. При этом на ближайшем заседании еще и вероятно снижение ключевой ставки, что сделает реальные ставки еще ниже. "Основным негативным моментом считаю проблемы в реальной экономике, которые в динамику национальной валюты пока никто не закладывал, - подчеркивает Иван Копейкин. - Нас определенно ждет череда дефолтов в среднем и малом бизнесе, а также у физических лиц, лишившихся работы и имеющих высокую долговую нагрузку". По мнению эксперта "БКС Брокер", есть еще один существенный риск в виде возможной второй волны эпидемии через какое-то время. Ранее практически все пандемии имели вторую волну, а это еще одна возможность усилить текущий экономический кризис. Поэтому государству для помощи потребуется много денег и намного выгоднее, чтобы часть этих денег принесли экспортеры через ослабевающий рубль. "Базовый сценарий ближайших месяцев - постепенное возвращение пары доллар/рубль в район 80. Пересматривать сценарий планирую в случае уверенного закрепления пары ниже отметки 75", - резюмирует аналитик "БКС Брокер".
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, МТС
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