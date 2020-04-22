Возможен небольшой откат индекса Мосбиржи к концу торговой сессии среды - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" считает, что локальный потенциал роста индекса РТС - 1080 пунктов. Если нефть поднимется существенно выше 20 долларов, то рынок может попробовать протестировать уровень 1100 пунктов. По индексу Мосбиржи динамика пока также восходящая. "При поддержке внешних площадок мы можем увидеть подъем в зону 2620-2640 пунктов, что позволит отыграть три четверти падения прошлой недели. К концу сессии мы ожидаем небольшой откат от достигнутых вершин в пределах 1,5-2%", - пишет аналитик компании Валерий Емельянов.