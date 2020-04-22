Пара CNY/RUB способна на продолжение роста - ГК "ФИНАМ"

Юань в паре с рублем стремительно укреплялся благодаря слабости российской валюты, обусловленной падением цен на нефть. При текущем диапазоне цен на "черное золото" рубль имеет шансы остаться под давлением, и пара CNY/RUB вполне способна на продолжение роста, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.