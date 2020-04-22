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Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара CNY/RUB способна на продолжение роста - ГК "ФИНАМ"
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22 апреля 2020 года 15:52
Пара CNY/RUB способна на продолжение роста - ГК "ФИНАМ"
Юань в паре с рублем стремительно укреплялся благодаря слабости российской валюты, обусловленной падением цен на нефть. При текущем диапазоне цен на "черное золото" рубль имеет шансы остаться под давлением, и пара CNY/RUB вполне способна на продолжение роста, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.
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22 апреля 2020 года 17:41
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. По оценкам... читать дальше
.22 апреля 2020 года 14:32
Паника на фьючерсном рынке, похоже, оказывает исключительно сильное давление на цены по контрактам с приближающимися сроками исполнения, что моментально отрывает динамику цен от фундаментальных факторов, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочные прогнозы находятся под влиянием сильной... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:38
Нефтяные котировки в среду остаются под существенным давлением после обвала днем ранее, говорится в обзоре "Нордеа банка". Аналитики банка не исключают, что нефтяные котировки могут снова опуститься до отрицательных уровней при приближении даты экспирации текущих июньских контрактов на Brent и... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:07
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г - Sberbank Asset Management
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Перед открытием торгов в среду на... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:42
Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок - "Нордеа банк"
Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть - на старте торгов в среду российская валюта находится вблизи отметки 77 в паре с долларом и 83,7 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка". Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:15
Если публикуемые в среду данные по запасам нефти в США покажут еще большее сокращение свободных емкостей, Brent и российская Urals продолжат падение, и реакция рубля будет соответствующей - возможен рост выше 80 в паре USD/RUB, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на... читать дальше
.22 апреля 2020 года 10:53
Заседание по денежно-кредитной политике центробанка Турции будет в среду в центре внимания инвесторов - "ВТБ Капитал"
Заседание по денежно-кредитной политике центробанка Турции будет в среду в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что фьючерсы Brent на ближайший месяц торговались во вторник в рамках общей тенденции, отступив на 24%, минимума за 21 год.... читать дальше
.22 апреля 2020 года 10:44
Сохранять открытые позиции в акциях РФ в текущих условиях можно, но покупать новые бумаги пока не стоит - МКБ
Российские компании поочерёдно отказываются от выплаты дивидендов в текущем году или снижают их, что, как правило, может негативно восприниматься инвесторами. В такой ситуации можно сохранять открытые позиции, но новые покупать вряд ли пока стоит, говорится в комментарии Московского кредитного... читать дальше
.22 апреля 2020 года 09:37
Фондовые индексы США во вторник снизились. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно снижаются. Рынок нефти продолжает в среду хаотичные конвульсии. читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:25
Участники рынка ожидают постепенного возвращения загрузки нефтехранилищ к более-менее нормальным уровням - "ВТБ Капитал"
Участники рынка ожидают, что постепенно загрузка нефтехранилищ вернется к более-менее нормальным уровням, а дисбаланс спроса и предложения, если и не исчезнет, то станет меньше, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Котировки сорта WTI в понедельник ушли в отрицательную зону, причиной чего стал... читать дальше
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