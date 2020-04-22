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22 апреля 2020 года 15:35
Highland Gold в I квартале снизила производство на 12%, до 63 тыс. унций золотого эквивалента
Предприятия Highland Gold Mining (HGM) в I квартале 2020 года произвели 63,482 тыс. унций золотого эквивалента, это на 12% меньше результата января-марта прошлого года, сообщила компания. Highland Gold подтверждает прогноз производства на год в объеме 290-300 тыс. унций. Снижение в I квартале показали все рудники Highland Gold, хотя компания отмечает, что результаты по группе соответствуют квартальному прогнозу. Производство на Многовершинном (Хабаровский край) сократилось на 16% год к году, но все равно оказалось выше ожиданий, отмечает HGM. Компания подает на фабрику Многовершинного руду из открытого карьера, из шахты и из отвалов. Открытая добыча руды в I квартале сократилась в 5 раз, зато вдвое увеличилась вскрыша, чтобы ко второму полугодию компания получила доступ к новым зонам с высокими содержаниями. Подземная добыча подросла на 4%, а переработка сырья из отвалов сократилась почти вдвое, и средние содержания в перерабатываемой на фабрике руде снизились на 19% - но все это соответствует горному плану, отмечает компания. Плановый ремонт на фабрике Белой Горы, который компания собиралась провести в апреле-мае, сдвинулся на март. Объем вскрышных работ вырос в полтора раза, также подрос на 4% объем добычи руды, поскольку фабрика постепенно снижает зависимость от руды из запасов. Завершение модернизации Белой Горы с добавлением установки CIP намечено на вторую половину года, это позволит увеличить извлечения до порядка 90%, а также начать вовлекать в переработку руду с месторождения Благодатное. Ново-Широкинское (Забайкалье) на 5% превысило квартальный прогноз, несмотря на плановое снижение содержаний. Добычу руды компания увеличила на 13%, чтобы создать запасы на время предстоящей модернизации. Компания уже начала работы по реконструкции отдельных систем шахты. Также Highland Gold реализует масштабный проект по расширению мощностей Ново-Широкинского с 800 тыс. тонн до 1,3 млн тонн руды в год, чтобы скомпенсировать плановое снижение содержаний. На Валунистом (Чукотка) выросла добыча и переработка руды, но сократились содержания в переработанной руде. Вскрыша выросла в полтора раза, чтобы во II-III кварталах компания могла получить доступ к новым рудным зонам. Компания планирует расширить перерабатывающие мощности Валунистого с 250 тыс. тонн до 350 тыс. тонн руды в год и начать подземную добычу в дополнение к открытой. Среди задач на I квартал были основные проектные работы, оценка зданий фабрики и фундаментов, разработка вариантов добычи, расчет стоимости горного оборудования. HGM также утвердила тендерные процедуры для закупки оборудования для расширения фабрики. Средняя цена реализации Highland Gold в I квартале составила $1593 за унцию. "Мы считаем опубликованные операционные результаты нейтральными, несмотря на падение добычи год к году, поскольку менеджмент подтвердил производственные цели на 2020 год, и мы ожидаем, что компания сможет их достичь в том числе за счет проектов Белая Гора и Ново-Широкинское, которые должны быть завершены в 2020 году", - прокомментировали результаты Highland Gold аналитики БКС. Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что производство HGM в I квартале оказалось на 7% ниже их ожиданий, но годовой прогноз компании остается достижим. При этом чистый долг Highland Gold за I квартал вырос лишь незначительно, до $254 млн на конец марта с $250 млн на конец 2019 года, несмотря на то, что компания в январе выплатила промежуточные дивиденды примерно на $24 млн. Это говорит о сильном FCFE в I квартале, полагает "ВТБ Капитал". Highland Gold - компания, зарегистрированная в Великобритании и добывающая золото в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Роман Абрамович, Евгений Швидлер и дружественные им структуры в совокупности контролируют около 44% золотодобытчика.
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Компании упоминаемые в новости: Highland Gold Mining
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