Рубль обладает ключевыми факторами, сдерживающими его потери - ИК "Велес Капитал"

Ключевыми факторами, сдерживающими потери рубля в условиях падения цен на нефть, остаются насыщение рынка валютой, продаваемой ЦБ РФ; резкое замедление импорта в условиях закрытия международных границ; ограничение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях запретительных мер, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

ИК "Велес Капитал" отмечает, что в целом рубль продолжает чувствовать себя относительно комфортно в сравнении с обвальным падением нефтяных котировок. Так, за последнюю неделю нефть Brent снизилась почти на 30%, тогда как рубль ослаб лишь чуть более чем на 2%.

"Такие потери нацвалюты не особенно выделяются на общем фоне снижения других валют EM за последнюю неделю. Так, например, бразильский реал потерял около 1,5%, мексиканское песо - 1,25%, турецкая лира - 1%. В целом же в динамике за последний месяц рубль сохраняет уверенный плюс (почти 4% к доллару), уступая по росту среди основных валют EM лишь мексиканскому песо. Ключевыми факторами, сдерживающими потери рубля в условиях падения цен на нефть, остаются насыщение рынка валютой, продаваемой ЦБ РФ; резкое замедление импорта в условиях закрытия международных границ; ограничение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях запретительных мер", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Резкое ухудшение внешней конъюнктуры в виде падения нефтяных котировок за последние дни несколько сокращает вероятность возобновления смягчения процентной политики ЦБ уже на ближайшем заседании 24 апреля. Тем не менее, с точки зрения инфляционных рисков, ситуация не претерпела кардинальных изменений, считает Ю. Кравченко: с начала апреля рубль сохраняет положительную динамику, а в среднесрочной перспективе ЦБ будет по-прежнему ожидать усиление влияния дезинфляционных факторов в виде сокращения внутреннего и внешнего спросов. Текущее ухудшение внешней конъюнктуры ЦБ, вероятно, расценит как краткосрочный фактор. Кроме того, по-прежнему вероятна ситуация, при которой ЦБ снизит ставку, однако депозитно-кредитные ставки банков продолжат свой рост в условиях ухудшения экономической ситуации, что будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию, полагает специалист ИК.