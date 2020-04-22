Снижение ставки ЦБ РФ в пятницу под вопросом из-за ослабления рубля - Sberbank CIB

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу под вопросом из-за ослабления рубля, говорится в обзоре Sberbank Investment Research (аналитическое подразделение Sberbank CIB).

По мнению аналитиков инвестбанка, если в ближайшие два дня рубль достигнет 80 руб./$1, то вероятность снижения ставки ЦБ РФ в пятницу уменьшится.

Как полагают эксперты, в среду рубль может ослабнуть до 79 руб./$1 на фоне продолжающегося обвала нефтяных цен.

"Рубль продолжает падать на фоне стремления нефтяных цен к нулю. Накануне рубль подешевел на 2% и закрепился чуть выше уровня 77 руб./$1, при этом активность торгов была высокой. Это произошло на фоне 20%-го обвала нефтяных цен марки Brent, спровоцированного серьезнейшим затовариванием рынка, наиболее ярким признаком которого стали отрицательные цены на американскую нефть марки WTI. В среду утром рубль вновь немного снизился на фоне продолжающегося резкого обвала цены нефть Brent - она упала на 13% и, вероятно, будет стремиться к нулю в ближайшее время", - говорится в обзоре.

В то же время аналитики отмечают, что чувствительность рубля к нефти пока остается довольно низкой, чему способствуют продажи валюты Банком России и низкий спрос на валюту из-за уменьшения импорта в условиях карантина.

"Основным событием 22 апреля будет публикация еженедельных данных по запасам нефти в США от Управления энергетической информации США (EIA), которые вряд ли обрадуют рынок. Пока нефтяные цены продолжают сильно снижаться, рубль будет следовать за ними, хотя его чувствительность к ним останется низкой", - пишут эксперты.