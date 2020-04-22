Альфа-банк снизил оценку GDR Mail.ru на 18%, сохранив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 18% - до $26,2 за штуку, пересмотрев прогнозы финансовых показателей компании и обновив оценочные метрики, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг подтверждена.

Как отмечается в обзоре, бумаги Mail.ru подешевели на 30% с начала года и торгуются сейчас c привлекательным дисконтом к аналогам с EM.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $25,99 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $15,5 за штуку.