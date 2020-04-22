UBS понизил рекомендацию для акций Детского мира до "держать"

Инвестиционный банк UBS понизил прогнозную стоимость акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) со 125 рублей до 85 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 116,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 87,72 рубля за штуку.