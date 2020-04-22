Нефтяные котировки остаются под существенным давлением - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в среду остаются под существенным давлением после обвала днем ранее, говорится в обзоре "Нордеа банка". Аналитики банка не исключают, что нефтяные котировки могут снова опуститься до отрицательных уровней при приближении даты экспирации текущих июньских контрактов на Brent и WTI.

Как отмечается в обзоре банка, по итогам торгов вторника контракты на Brent упали на 21%, а фьючерсы на WTI обвалились практически на 40%. В утренние часы среды контракты на оба сорта нефти продолжают падать: нефть Brent торгуется вблизи отметки $17/bbl, WTI - $11/bbl.

"Столь резкое падение нефтяных котировок происходит на фоне осознания участниками рынка масштабов падения спроса на сырье в условиях заполнения нефтяных хранилищ, - отмечают эксперты "Нордеа банка". - Накануне эту проблему подтвердили и данные от API, в соответствии с которыми запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 13 mb, а запасы бензина и дистиллятов - суммарно на 11 mb. При этом словесные интервенции о том, что страны ОПЕК начнут сокращать добычу нефти, не дожидаясь начала мая (напомним, что именно в мае страны ОПЕК+ должны начать сокращение нефтедобычи в соответствие с новой сделкой) не оказывают поддержки ценам на нефть, поскольку основным источником падения котировок сейчас выступает сторона спроса на нефть".