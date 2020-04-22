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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные котировки остаются под существенным давлением - "Нордеа банк"
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22 апреля 2020 года 12:38
Нефтяные котировки остаются под существенным давлением - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в среду остаются под существенным давлением после обвала днем ранее, говорится в обзоре "Нордеа банка". Аналитики банка не исключают, что нефтяные котировки могут снова опуститься до отрицательных уровней при приближении даты экспирации текущих июньских контрактов на Brent и WTI. Как отмечается в обзоре банка, по итогам торгов вторника контракты на Brent упали на 21%, а фьючерсы на WTI обвалились практически на 40%. В утренние часы среды контракты на оба сорта нефти продолжают падать: нефть Brent торгуется вблизи отметки $17/bbl, WTI - $11/bbl. "Столь резкое падение нефтяных котировок происходит на фоне осознания участниками рынка масштабов падения спроса на сырье в условиях заполнения нефтяных хранилищ, - отмечают эксперты "Нордеа банка". - Накануне эту проблему подтвердили и данные от API, в соответствии с которыми запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 13 mb, а запасы бензина и дистиллятов - суммарно на 11 mb. При этом словесные интервенции о том, что страны ОПЕК начнут сокращать добычу нефти, не дожидаясь начала мая (напомним, что именно в мае страны ОПЕК+ должны начать сокращение нефтедобычи в соответствие с новой сделкой) не оказывают поддержки ценам на нефть, поскольку основным источником падения котировок сейчас выступает сторона спроса на нефть".
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22 апреля 2020 года 17:41
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. По оценкам... читать дальше
.22 апреля 2020 года 14:32
Паника на фьючерсном рынке, похоже, оказывает исключительно сильное давление на цены по контрактам с приближающимися сроками исполнения, что моментально отрывает динамику цен от фундаментальных факторов, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочные прогнозы находятся под влиянием сильной... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:07
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г - Sberbank Asset Management
Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Перед открытием торгов в среду на... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:42
Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок - "Нордеа банк"
Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть - на старте торгов в среду российская валюта находится вблизи отметки 77 в паре с долларом и 83,7 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка". Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:15
Если публикуемые в среду данные по запасам нефти в США покажут еще большее сокращение свободных емкостей, Brent и российская Urals продолжат падение, и реакция рубля будет соответствующей - возможен рост выше 80 в паре USD/RUB, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на... читать дальше
.22 апреля 2020 года 10:53
Заседание по денежно-кредитной политике центробанка Турции будет в среду в центре внимания инвесторов - "ВТБ Капитал"
Заседание по денежно-кредитной политике центробанка Турции будет в среду в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что фьючерсы Brent на ближайший месяц торговались во вторник в рамках общей тенденции, отступив на 24%, минимума за 21 год.... читать дальше
.22 апреля 2020 года 10:44
Сохранять открытые позиции в акциях РФ в текущих условиях можно, но покупать новые бумаги пока не стоит - МКБ
Российские компании поочерёдно отказываются от выплаты дивидендов в текущем году или снижают их, что, как правило, может негативно восприниматься инвесторами. В такой ситуации можно сохранять открытые позиции, но новые покупать вряд ли пока стоит, говорится в комментарии Московского кредитного... читать дальше
.22 апреля 2020 года 09:37
Фондовые индексы США во вторник снизились. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно снижаются. Рынок нефти продолжает в среду хаотичные конвульсии. читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:25
Участники рынка ожидают постепенного возвращения загрузки нефтехранилищ к более-менее нормальным уровням - "ВТБ Капитал"
Участники рынка ожидают, что постепенно загрузка нефтехранилищ вернется к более-менее нормальным уровням, а дисбаланс спроса и предложения, если и не исчезнет, то станет меньше, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Котировки сорта WTI в понедельник ушли в отрицательную зону, причиной чего стал... читать дальше
.21 апреля 2020 года 18:58
Евро заметно снижается на ожиданиях неудовлетворительного для всех сторон исхода по итогам видеосаммита ЕС - Saxo Bank
Евро заметно снижается на ожиданиях неудовлетворительного для всех сторон исхода по итогам видеосаммита ЕС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. По мнению эксперта, для этой недели самая явная опасность - это видеосаммит Европейского совета, намеченный на... читать дальше
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