Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г - Sberbank Asset Management

Сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020г, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

Перед открытием торгов в среду на российском рынке нефть Brent торгуется около отметок $17 за баррель. Столь существенное снижение котировок, по мнению эксперта, вызвано новостями из США о том, что нефтехранилища этой страны будут переполнены в течение ближайшей недели (максимум - двух) на фоне падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии и недостаточного сокращения нефтедобычи местными компаниями.

"Опасения инвесторов относительно возможности повторения подобной ситуации на европейском рынке, а также странах азиатско-тихоокеанского региона продолжает оказывать давление на котировки нефти марки Brent, - полагает Ренат Малин. - Вместе с тем, столь сильно снижение, на наш взгляд, будет носить скорее временный характер, поскольку уже с 1 мая страны-участницы сделки "ОПЕК++" должны начать сокращать добычу, что позволит существенно снизить избыток предложения нефти. В дополнение к этому многие главы государств, включая президента Трампа, а также ряд глав европейских государств, уже заявили о планах по снятию в ближайшее время части карантинных ограничений, что должно привести к увеличению спроса на нефтепродукты из-за роста потребления бензина и дизеля автовладельцами".

Эксперт Sberbank Asset Management ожидает, что в долгосрочной перспективе снятие мер карантина и успешное сокращение добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими странами позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням.